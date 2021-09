Unfall beim Überholen zwischen E-Bike- und Fahrradfahrer in Nilkheim

Am frühen Sonntagnachmittag wollte ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg entlang des Mainufers einen langsameren Fahrradfahrer überholen. Während des Überholvorgangs scherte der 61-jährige Fahrradfahrer plötzlich nach links aus, um auf die Großostheimer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte er den, zu diesem Zeitpunkt parallelfahrenden, E-Bike-Fahrer. Letzterer stürzte dadurch zu Boden und zog sich Abschürfungen am Knie und im Gesicht zu. Der 62-Jährige wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Aschaffenburg-Leider. Am Sonntagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde auf dem an der Darmstädter Straße gelegenen Parkplatz des Parks Schönbusch ein Audi A8 durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallflüchtige den Schaden beim Ausparken mit einem großen, massiven Fahrzeug verursachte. Der Audi weist Kratzer und Dellen an der linken Fahrzeugseite auf. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Auto in Damm beschädigt

Aschaffenburg-Damm. Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag den Seitenspiegel eines geparkten VW Multivan in der Theresienstraße ab und zerkratzte Beifahrertür und -fenster. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person, oder zu weiteren beschädigten Fahrzeugen, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Jugendliche beschädigen Mülleimer

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr wurden durch einen Zeugen in der Hanauer Straße im Bereich eines dortigen Fast-Food-Restaurants randalierende Jugendliche beobachtet. Die unbekannten Täter beschädigten unter anderem zwei Mülleimer und eine Mülltonne. Noch bevor die Polizei am Einsatzort ankam, flüchteten die Täter. Durch eine anschließende Fahndung konnte die Polizei drei Verdächtige antreffen. Ob diese in Verbindung mit den Beschädigungen stehen wird noch ermittelt.

Betrunkener Mann in Gewahrsam genommen

Aschaffenburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag gerieten eine 48-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann am Aschaffenburger Busbahnhof in einen Streit. Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich dabei sehr aggressiv und belästigte die Dame. Nachdem er auch der Aufforderung der Polizei, den Bereich des Busbahnhofes zu verlassen, nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und hierfür zur Dienststelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg