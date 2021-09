Unfall beim Überholen in Collenberg

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr wollte ein Golf-Fahrer auf der Kreisstraße MIL 2, zwischen Collenberg und Mönchberg, einen vor ihm fahrenden Wagen überholen. Dabei übersah er allerdings einen in gleicher Richtung fahrenden VW, welcher ebenfalls bereits zum Überholen angesetzt hatte und auf gleicher Höhe war. Beide Fahrzeuge berührten sich an den Fahrzeugseiten, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Verstöße gegen das Waffengesetz

Amorbach. Am Montag, kurz vor 19.00 Uhr, wurde in der Neudorfer Straße der Fahrer eines VW kontrolliert, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Hierbei wurde festgestellt, dass er ohne berechtigtes Interesse ein Einhandmesser griffbereit, und daher verbotenerweise, in der Mittelkonsole mit sich führte.

Miltenberg. Ebenso muss sich der Fahrer eines Audi verantworten. Bei der Kontrolle am Montag gegen 19.00 Uhr in der Breitendieler Straße wurde festgestellt, dass er ein Einhandmesser in der Ablage der Fahrertüre griffbereit deponiert hatte.

Nur wenige Stunden zuvor, gegen 17.00 Uhr, wurde auf dem Schulhof in der Luitpoldstraße ein junger Mann angetroffen, welche ebenfalls verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich führte.

Gegen die drei Männer wird Anzeige erstattet, die Messer wurden jeweils sichergestellt.