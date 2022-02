Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer fuhr in Richtung Lohr und wollte kurz hinter Neustadt mit seinem Toyota Yaris ein vor ihm fahrendes Fahrzeuge überholen. Als er zum Überholen ausscherte, kam es zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß mit einem Fiat, der sich bereits im Überholvorgang befand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.