Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr rangierte der 48-jährige Fahrer eines Lastwagens in der Kolpingstraße im beengten Baustellenbereich rückwärts. Hierbei übersah er einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen BMW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

dc/Meldung der Polizei Gemünden