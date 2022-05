Am Dienstag kam es gegen 8.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Oberen Hauptstr. in Retzbach zur Kollision zweier dort gleichzeitig rangierender Pkw. An den Fahrzeugen der beiden Fahrer, einem 70- jährigen Mann und einem 68-jährigen Mann, entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt