Unfall beim Linksabbiegen: Frau in Niedernberg verletzt

Am Freitagnachmittag hat ein Lkw-Fahrer beim Linksabbiegen offenbar einen entgegenkommenden Toyota übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Pkw-Fahrerin Verletzungen im Brustbereich erlitt.

Gegen 14.15 Uhr wollte ein 29-Jähriger mit einem polnischen Sattelzug an einer Kreuzung in der Großostheimer Straße nach links in die Depotstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Toyota.

Die verletzte Fahrerin im Alter von 61 Jahren wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg. Ebenfalls im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Niedernberg.

Unfallflucht: Zeugen gesucht

SULZBACH-SODEN. Kurz vor 12.00 Uhr am Donnerstagvormittag hat ein Fahrzeugbesitzer seinen grauen Daimler in der Sodentalstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er etwa zwei Stunden später zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrerseite seines Pkw fest. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf rund 1.500 Euro. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.