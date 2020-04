Unfall beim Holzmachen - 54-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik

An Hausecke hängen geblieben

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 13:00 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine den Flurweg. Dabei blieb er leicht an der Hausecke einer alten Scheune hängen. Hierbei wurden ein Zinkfallrohr sowie zwei Sandsteine beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Am Lkw entstand geringer Sachschaden.

Illegale Müllentsorgung im Wald

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Montag wurden in der Gemarkung Rieneck, Waldabteilung „Ruhgraben“ vier blaue Müllsäcke aufgefunden. In den Säcken befanden sich hauptsächlich Tapetenreste von insgesamt ca. einem viertel Kubikmeter. Die 40-jährige Verursacherin konnte ermittelt werden. Sie erwartet eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Brand auf einem Waldstück

Fellen, OT Rengersbrunn, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmittag brach aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Grundstück an der Kreisstraße MSP 18, zwischen Rengersbrunn und der Bayerischen Schanz, ein Feuer aus.

Die Feuerwehren aus Gemünden, Burgsinn, Fellen, Rengersbrunn und Ruppertshütten waren vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Aufgrund des schönen Wetters und der langanhaltenden Trockenheit besteht derzeitig eine erhöhte Waldbrandgefahr.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden