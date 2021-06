Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf A3 bei Stockstadt

Durch den Zusammenstoß geriet der BMW des jungen Mannes ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzwand aus Beton. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 17.500 Euro.

Auffahrunfälle

Hösbach. Schaden von insgesamt 18000 Euro entstand bei einem weiteren Unfall am Mittwochnachmittag. Ein 32-Jähriger war um 17.10 Uhr mit seinem Pkw auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Hierbei übersah er im zähfließenden Verkehr in der Einhausung, dass ein Lkw-Fahrer vor ihm abbremst und fuhr auf den Brummi auf. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen gesperrt, was im Feierabendverkehr zu zusätzlichen Behinderungen führte. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Bergung, Reinigung der Fahrbahn und Absicherung.

Aschaffenburg. Nachdem sich durch den Unfall in der Einhausung ein Stau gebildet hatte, kam es am Mittwoch gegen 18.00 Uhr vor der Ausfahrt Aschaffenburg-Ost zu einem zweiten Auffahrunfall. Hierbei erkannte ein Brummifahrer zu spät, dass eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der mittleren Spur verkehrsbedingt abbremsen muss und fuhr auf den Wagen auf. Der Lkw blieb nahezu unbeschädigt, am Jeep beläuft sich der Schaden auf ca. 5000 Euro.

Pannenfahrzeug angefahren

Stockstadt. Relativ glimpflich ging ein Unfall am Mittwochabend aus. Gegen 19.50 Uhr hielt ein 32-Jähriger nach einem technischen Defekt an seinem Pkw auf dem Standstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt an und schaltete den Warnblinker ein. Eine 31-Jährige, die mit einem Sattelzug unterwegs war, kam auf Höhe der Gefahrenstelle zu weit nach rechts und touchierte den Wagen. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, auf dem Seitenstreifen nicht im Fahrzeug sitzen zu bleiben sondern sich hinter die Leitplanke zu begeben.

Reifen an Auflieger geplatzt

Bischbrunn - Während der Fahrt platzte am Donnerstag kurz nach Mitternacht an einem Auflieger ein Reifen. Der Lkw-Fahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war, konnte seinen Brummi auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Die Karkasse lag jedoch auf der Autobahn und zwei Verkehrsteilnehmer fuhren darüber. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 2200 Euro an.

Fahrzeuggespann mit falschen Kennzeichen versehen

Bessenbach. Ein Fahrzeuggespann fiel am Mittwoch einer Streife der Verkehrspolizei an der Ausfahrt Bessenbach/Waldaschaff auf. Bei der Kontrolle um 13.46 Uhr stellte sich dann schnell heraus, dass der 50-jährige Fahrer aus Hessen gegen mehrere Gesetze verstoßen hat. Weder für den Pkw noch für den Anhänger bestand eine Zulassung. Der Mann hat deshalb wohl aus finanziellen Gründen am Opel ein Kennzeichen eines nicht mehr fahrbereiten Wagens angebracht und am Anhänger ein Nummernschild, welches er nach eigenen Angaben gefunden hatte. Dieses war jedoch von der Polizei aus Hessen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Wie der Fahrer an das Schild gekommen ist, muss die Polizei noch im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens ermitteln. Da für beide Fahrzeuge keine Zulassung und Versicherung bestand, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der Beschuldigte hat einen festen Wohnsitz und konnte nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen werden.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg Hösbach