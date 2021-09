Unfall beim Abbigen in Retzbach - Radfahrer verletzt

Am Mittwoch um 7.50 Uhr kam es an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße und Valentin-Rosel-Straße zu einem Unfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einem 76-jährigen Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wollen aus den untergeordneten, gegenüberliegenden Straßen jeweils nach links in die Obere Hauptstraße einbiegen, jedoch berührten sich die beiden Fahrzeuge und der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert. Er erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde und wurde in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt