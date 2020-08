Unfall beim Abbiegen in Steinfeld

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Würzburger Straße in Steinfeld. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer übersah die 78-jährige vorfahrtsberechtigte Volkswagenfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der 83-jährige Fahrzeugführer befuhr die Rathausstraße und wollte in die Würzburger Straße einbiegen. Dabei übersah er die auf der Vorfahrtsstraße befindliche Volkswagenfahrerin mit ihrem Wagen. Die 78jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Unfall. Sie fuhr mit der Front in die Beifahrerseite des 83-jährigen Fiat Fahrers.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000,00 Euro.

Die Feuerwehr Steinfeld war mit sieben Einsatzkräften vor Ort.

Polizei erwischt Schwarzangler in Wiesthal

Wiesthal/Main-Spessart Am Mittwochabend wurde eine Kontrolle am Aubach zwischen Partenstein und Wiesthal durchgeführt. Es konnte festgestellt werden, dass ein Angler ohne Erlaubnis fischt.

Der 25-jährige angelte dort nach Forellen. Er besaß einen gültigen Fischereischein. Jedoch angelte er ohne notwendige Angelkarte der Hegefischereigenossenschaft Lohr a. Main.

Den Angler erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fischwilderei.

dc/Meldungen der Polizei Lohr