Unfall beim Abbiegen in Mömbris

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alzenauer Straße/Dörnsteinbacher Straße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 3.000 Euro. Um 17.15 Uhr stand eine 41-jährige Opel-Fahrerin an der Einmündung der Dörnsteinbacher Straße/Alzenauer Straße und wollte nach links auf die Alzenauer Straße fahren. Neben ihr stand ein 38-jähriger Mann mit einem Bus, der nach rechts in Richtung Alzenau abbog. Dabei schwenkte das Heck des Busses aus und beschädigte den Opel am hinteren rechten Kotflügel.

Fazit: 2.500 Euro Schaden am Bus und 500 Euro an dem Opel.

dc/Polizei Alzenau