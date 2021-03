Unfall beim Abbiegen bei Hörstein mit leicht verletzter Frau

Bei einem Verkehrsunfall in Alzenau-Hörstein wurde eine Frau leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Ford-Fahrer von der A45 kommend an der Anschlussstelle Hörstein/Karlstein auf die St 2443 in Richtung Hörstein nach links abbiegen. Dabei hatte der Mann offenbar den Peugeot der 41-jährigen Frau übersehen, die auf der Staatsstraße in Richtung Karlstein unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall beider Fahrzeuge wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt, musste vom Rettungsdienst jedoch nur ambulant versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Die Feuerwehr aus Hörstein sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den verkehr während der Aufräumarbeiten.

Ralf Hettler