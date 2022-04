Unfall bei Wörth: Peugeot-Fahrer schwer verletzt

So konnte ein Mercedes-Fahrer auf der Durchgangsfahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ausweichen und stieß wuchtig gegen des Heck des Peugeot. Der Peugeot wurde gegen einen geparkten Touran geschoben. Der Peugeotfahrer wurde durch den heftigen Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musst durch die Feuerwehr Wörth schwer verletzt aus dem Pkw befreit werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrtsstraße gesperrt. Der Sachschaden beträgt weit über 10.000 Euro.

Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Kleinwallstadt. Am 17.04.22, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein Radfahrer den Weg vom „Föhrsgrund" kommend in Richtung Ortsmitte Kleinwallstadt. Hierbei kam er zu Sturz und fiel mit dem Gesichtsbereich auf den Asphalt. Hierbei zog sich der Radfahrer Gesichtsknochenbrüche zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Elsenfeld. Vom 15.04. auf den 16.04.22 wurde in der Königsberger Straße an mehrere Garagen, an einen Zigarettenautomaten und einen Stromverteilerkasten mit schwarzer Sprühfarbe der Buchstabe „Z", was wohl Bezug auf den aktuellen Russland-Ukrainekonflikt nimmt, aufgebracht. Auch weiter kleinere Schriftzüge, die ebenfalls auf die Thematik Bezug nehmen, waren vorhanden.

Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Röllbach. Am 16.04.22, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein Pedelec-Fahrer den Gehweg der Röllfelder Straße und kam beim Auffahren auf die Fahrbahn selbstverschuldet zu Sturz. Der Fahrer trug keinen Helm und erlitt unter anderem Schürfwunden im Kopfbereich. Er wurde zur Überprüfung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach verbracht.

Diebstahl von Barmatten

Niedernberg. Am 15.04.22, gegen 20:45 Uhr, kam es an einer Bar am Honisch Beach zum Diebstahl von Zubehör. So wurden Matten, die zum Betrieb der Bar dienen und von Markenherstellern stammen von einem unbekannten Täter entwendet, als das Personal gerade abwesend war.

