Unfall bei Wiesenfeld mit zwei Verletzten

Ein 51-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag gegen 20:00 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Karlburg und Wiesenfeld, kurz vor Wiesenfeld, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Motorrad gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden 22-jährigen Autofahrers. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Motorradfahrer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik. Bei dem Unfall wurden noch zwei Felder der Leitplanken beschädigt, zudem musste eine durch den Unfall entstandene Ölspur von der Straßenmeisterei entfernt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15500.- Euro.

Auto beschädigt und geflüchtet

An einem schwarzer BMW, der auf dem Parkplatz an der Ringstraße vor einem Elektromarkt geparkt war, wurde am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die linke hintere Tür beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben dem parkenden BMW stehenden Fahrzeuges verursacht. An der Schadensstelle hinterließ der Verursacher weißen Fremdlack. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von 200.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

stru/Polizei Karlstadt