Unfall bei Waldaschaff - Vorfahrt missachtet

Nach dem Vorfahrtsverstoß einer 67-jährigen BMW-Fahrerin an einer Einmündung zur AB4 in Richtung Waldaschaff kam es am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die BMW-Fahrerin befuhr mit ihrem Wagen einen Waldweg bei Abs. 120 km 6,5 in Richtung AB4 und beabsichtigte auf die AB4 einzufahren. Hierzu bog diese nach links in Richtung Waldaschaff ab. Für die BMW-Fahrerin galt hier das Zeichen 205 - Vorfahrt gewähren.

Beim Linksabbiegen übersah die BMW-Fahrerin den von links kommenden bevorrechtigten Ford im Querverkehr, welcher zu dem Zeitpunkt die AB4 von Waldaschaff in Richtung Rothenbuch befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Ford-Fahrer nach rechts ausweichen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und gelangte im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An dem Ford entstand ein Sachschaden vonrund 8.000 Euro. Der Fordwar nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Erneut Reifenstecher in Aschaffenburg

An mindestens drei Autos sind in der Aschaffenburger Innenstadt Reifen zerstochen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag und Samstag. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Pkw waren in der Altdorferstraße, Ziegelbergstraße und Trockenbrodtstraße am Fahrbahnrand geparkt. Höchstwahrscheinlich wurden die einzelnen Taten von derselben Person verübt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegengenommen.

Betrunkener Rollerfahrer in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Einen alkoholisierten Rollerfahrer kontrollierten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr in der Hanauer Straße. Ein Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille. Da ein anschließender gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Roller verkehrssicher abgestellt.

Geparktes Auto in Aschaffenburg beschädigt und Radkappen geklaut

Aschaffenburg. In der Tatzeit vom 13.06. - 18.06.22 wurde ein geparkter Pkw, VW, im Bereich Am Floßhafen in Aschaffenburg durch einen unbekannten Täter angegangen. Hierbei wurde die rechte Rückleuchte beschädigt und die beiden Radkappen der Beifahrerseite entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

