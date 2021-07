Unfall bei Waldaschaff sorgt für Stau auf der Autobahn

Kurz nach 9 Uhr war ein 62-jähriger Volvo-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach-Waldaschaff und der Kauppenbrücke musste ein vor ihm fahrender Sattelzug verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der Volvo-Fahrer vermutlich zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des LKWs.

Der Volvo-Fahrer wurde nach dem Unfall von hinzugerufenen Sanitätern durchgecheckt, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden: Er blieb augenscheinlich unverletzt. Am Volvo ist dagegen vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, der Wagen musste abgeschleppt werden. Den LKW konnte die Feuerwehr notdürftig instand setzen, so dass er die Autobahn an der nächsten Ausfahrt eigenständig verlassen konnte. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge mussten die rechte Spur und der Standstreifen der Autobahn gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. rah