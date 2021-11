Unfall bei Rohrbrunn: Opel kracht in Postzustellwagen

Nach ersten Erkenntnissen wollte kurz nach 15 Uhr ein 40-Jähriger von der Ausfahrt der Rastanlage Rohrbunn kommend mit seinem Postzustellfahrzeug die Staatstraße 2312 in Richtung Schollbrunn queren. Hierbei übersah er vermutlich einen in Richtung Aschaffenburg fahrenden Opel Corsa. Der 22-jährige Corsafahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum stehen und prallte in die Seite des VW-Transporters.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Opelfahrer leichte Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Weibersbrunn sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Straße und regelte den Verkehr. Der Opel Corsa war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ralf Hettler