Unfall bei Radheim: Zeugen gesucht

Nach bislang ungeklärter Ursache geriet ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Babenhausen nach Kurvenausgang in Fahrtrichtung Schaafheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 56-jährigen Schaafheimerin.

Hierbei wurden beide beteiligten Fahrzeuge sowie die angrenzende Leitplanke schwer beschädigt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Zusammenstoßes und der massiven Beschädigung traten große Mengen Öl auf die Fahrbahn aus, so dass die Feuerwehr Schaafheim für rund eineinhalb Stunden mit den Ölbinde- und Aufräummaßnahmen beschäftigt war. Die Kreisstraße musste für diese Dauer voll gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Schaafheim und ein Abschleppunternehmen. Die 56-jährige Schaafheimerin wurde in der Folge der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 18.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter Tel. 06071/9656-0

zu melden.



Polizeipräsidium Südhessen/mm