Unfall bei Obernburg - Opel prallt in Leitplanke

Kurz nach 23 Uhr war ein 28-jähriger Opelfahrer auf der Bundesstraße 469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Obernburg und Wörth verlor der Mann vermutlich aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel prallte in die Außenleitplane und kam schließlich nach rund 100 Metern an der Mittelabtrennung zum Stehen.

Während der Fahrer mit einem Schrecken davonkam entstand an seinem Auto wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere tausend Euro summiert – es musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle zur B426 ab.

Die Richtungsfahrbahn war für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für rund 1,5 Stunden gesperrt.

rah