Unfall bei Niedernberg: 21-Jähriger leicht verletzt

Gegen 23.30 Uhr war ein 21-jähriger Seatfahrer auf der Kreisstraße von Aschaffenburg kommend in Richtung Niedernberg unterwegs. In einer Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und landete schließlich nach einem Überschlag auf dem Dach an einer Böschung.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden – Er musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn. Die Kreisstraße war rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

rah