Unfall bei Neustadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Er prallte gegen die dortige Leitplanke und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte und wurde in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Die St 2315 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme etwa 45 Minuten lang gesperrt. Neben einer Streife der Polizei Lohr war die Polizei Marktheidenfeld sowie die FFW Rothenfels und Neustadt im Einsatz.

Meldung der Polizei Lohr