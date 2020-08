Unfall bei Nässe auf A3 bei Waldaschaff

Am Montagvormittag, um kurz nach 6 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter die A3 am so genannten „Kauppen“ in Fahrtrichtung Frankfurt. Wegen heftiger Regenfälle und zu hoher Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schlingern, überfuhr den linken Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Von dieser prallte es ab, drehte sich um die eigene Achse und kam anschließend wieder in Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand kein Fremdschaden. Mit der Hilfe von Ersthelfern konnte der Fahrer den Unfallwagen selbstständig auf den Seitenstreifen bringen. Dadurch wurde der Verkehr nicht behindert.