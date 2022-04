Unfall bei Mönchberg  Mercedes rutscht aus der Kurve

Der 22-Jährige war mit seinem Mercedes gegen 8 Uhr von Mönchberg kommen in Richtung Eschau auf der St 2441 unterwegs, als er in einer Linkskurve auf nasser Stracke nach rechts von der Straße abkam, die Böschung hinunterfuhr, etwa 200 Meter über einer Wasserrinne fuhr, bevor er mit dem Wagen gegen einen Einlaufschacht prallte, in welchem die Wasserrinne in ein Rohr geführt wird.

Danach zerlegte der Mercedes noch eine Parkbank, bevor der Wagen etwa in Höhe der Zufahrt zum Jugendzeltplatz stehen blieb.

Während am Fahrzeug hoher Sachschaden entstand, überstand der 22-Jährige den Unfall augenscheinlich unverletzt. Zur genaueren Abklärung wurde er jedoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Mönchberg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Straße.

Ralf Hettler