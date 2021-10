Unfall bei Mömbris: 10.000 Schaden

Dabei übersah er einen von rechts kommenden Audi A4 und fuhr in die Fahrerseite der 22-jährigen Auto-Fahrerin. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten.

Sommerkahl. Am frühen Samstagabend gegen 18.45 Uhr befuhr ein Kleinbus die AB19 von Jakobsthal kommend in Fahrtrichtung Vormwald. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der kurvenreichen Strecke kam der 39-jährige Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Erdwall. In dem Kleinbus (20 Sitzplätze) saß zum Zeitpunkt des Unfalls kein Fahrgast. Der Busfahrer blieb unverletzt und am Kleinbus entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Da der Kleinbus nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kahl. Ein weißer Kleintransporter, Peugeot, Boxer, wurde beobachtet, wie er am Samstag gegen 11:25 Uhr in der Hanauer Landstraße gegen ein Parkhinweisschild fuhr. Der Fahrer, der von Zeugen auf rund 40 Jahre geschätzt wurde, stieg aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Neben der guten Zeugenbeschreibung notierten sich zwei Unfallzeugen auch das Kennzeichen des Sprinters. Der Schaden an dem Verkehrsschild dürfte sich auf etwa 500,- Euro belaufen. Der „Unfallflüchtige" dürfte in Nachgang zu ermitteln sein.

Karlstein. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 7 Uhr, wurde in der Frankenstraße in Dettingen die vorübergehend dort angebrachte Schranke verbogen und fast abgebrochen. Der Schaden wird auf fast 3.000 Euro geschätzt. Von der Sachbeschädigung gibt es bisher keinerlei Hinweise.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Diebstahl eines Balkenmähers

Schöllkrippen. Aus einer Garage in der Industriestraße wurde ein Balkenmäher gestohlen. Weiterhin wurden aus dem unverschlossenen Schuppen zwei Weidezaungeräte und ein Akkuladegerät entwendet. Der Beuteschaden wird auf rund 3.300 Euro geschätzt. Im Tatzeitraum von Freitag, 18.30 Uhr bis Samstag, 12.15 Uhr, betrat zumindest ein Unbekannter Täter von der rückwärtigen Grundstückseite das Grundstück. Hierzu musste er lediglich eine Eisenstange aus dem Erdreich ziehen, um dann den Maschendrahtzaun zur Seite zu schieben. Eine tatorteigene Palette wurde über den hinter dem Grundstück verlaufenden Bachlauf gelegt, um den Balkenmäher in Richtung Post abzutransportieren. Hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.