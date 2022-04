Unfall bei Mespelbrunn - Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Freitag, gegen 12 Uhr, befuhr eine 54-jährige mit ihrer Kawasaki die Würzburger Straße in Fahrtrichtung Weibersbrunn. Auf Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße bog vor der Motorradfahrerin ein Pkw nach rechts in die Hauptstraße ab. Daraufhin beschleunigte die 54-jährige mit ihrem Motorrad um ihre Geradeausfahrt fortzusetzen. Im gleichen Moment wollte ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Wagen von der gegenüberliegenden Abbiegespur von der Würzburger Straße in die Hauptstraße abbiegen. Im letzten Moment konnte die Motorradfahrerin den Wagen wahrnehmen und musste stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern.

Durch das Bremsmanöver verlor die Motorradfahrerin allerdings die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutschte daraufhin gegen das Heck des abbiegenden Fahrzeugs. Die 54- jährige rutschte gegen die Seite des Autos und wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die Motorradfahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr Fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma abgeschleppt.

Der Fahrer des Autos blieb nach dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg durch die Freiwillige Feuerwehr Mespelbrunn-Hessenthal unterstützt. Diese kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Aschaffenburg

Ein 38-jähriger befuhr am Samstagmorgen gegen 00:10 Uhr mit seinem BMW die Hanauer Straße stadtauswärts in Richtung Kleinostheim. Auf Höhe der Tankstelle beschleunigte der 38-jährige Fahrer mit seinem Pkw und überholte dabei von rechts einen Opel, welcher zur gleichen Zeit auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Anschließend wollte der BMW-Fahrer vor dem Opel verbotswidrig auf der Hanauer Straße wenden um wieder in Richtung Innenstadt zu fahren.

Bei dem waghalsigen Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem BMW. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Pkw ein Schaden von mindestens 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, konnten die Beamten beim BMW-Fahrer zudem einen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille festgestellt werden. Anschließend wurde die Weiterfahrt beim Unfallverursacher unterbunden und im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme durchgeführt.

Autofahrer übersieht Radfahrerin Mainaschaff - Radfahrer leicht verletzt

Mainaschaff. Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Rennradfahrer den Kreisel in Fahrtrichtung Johnan-Dahlem-Str in Mainaschaff. Zur gleichen Zeit wollte die 48- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW aus der Industriestraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah die VW-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem.

Durch den Unfall wurde der Rennradfahrer leicht verletzt. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa. 2000 Euro.

Auto brennt in Stockstadt aus

Stockstadt. Am Freitag, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Industriestraße in Richtung Stockstadt. Während der Fahrt konnte der Fahrzeugführer bereits feststellen, dass aus dem Motorraum starker Qualm steigt. Der Fahrzeugführer parkte daraufhin den Pkw am rechten Fahrbahnrand. Noch bevor er das Fahrzeug verlassen konnte, fing der Pkw aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer.

Nach wenigen Minuten stand der Pkw im Vollbrand. Durch das Feuer entstand eine dichte Rauchwolke welche aufgrund des starken Windes in Richtung Großostheim / Niedernberg zog. Die Feuerwehr Stockstadt war mit insgesamt 8 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Industriestraße wurde während der Löscharbeiten beidseitig gesperrt. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde die Teerdecke der Fahrbahn und des angrenzenden Gehwegs beschädigt. Zudem wurden ein Maschendrahtzaun sowie eine Warnleuchte des angrenzenden Grundstücks durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg