Unfall bei Mechenhard: 24-Jährige verliert auf nasser Straße Kontrolle über ihr Auto

Bei einem Verkehrsunfall in Mechenhard wurde eine Frau leicht verletzt.

In einer Rechtskurve verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto drehte sich, geriet in den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Fiat Transporter. Nach dem Zusammenstoß mit dem Kleintransporter landete der Honda im Grünstreifen an einer Böschung. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Insassen der beiden Fahrzeuge ihre Wagen verlassen. Hinzugekommene Ersthelfer kümmerten sich um sie.

Während der 58-jährige Fiat-Fahrer unverletzt blieb, musste die Honda-Fahrerin nach einer notärztlichen Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Mechenhard sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Straße und leitete den Verkehr um. Die Kreisstraße war über eine Stunde komplett gesperrt. Am Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden und auch der Fiat wurde massiv beschädigt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler