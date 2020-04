Unfall bei Marktheidenfeld: Zwei Menschen verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall auf einer Verbindungsstraße von Hafenlohr aus kommend in Richtung Altfeld (Abfahrt Glasofen). Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer der Betroffenen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Beteiligt an dem Unfall war offenbar auch ein Fisch-Transporter mit lebenden Tieren. Die Tiere wurden in einen neuen Transportbehälter umgeladen. Weitere Hintergründe zum Unfall sind bislang noch nicht bekannt. Wir berichten weiter.

Benedict Rottmann