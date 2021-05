Unfall bei Marktheidenfeld endet glimpflich

Der 17-jährige Fahrer der dreirädrigen Ape befuhr gegen 07:50 Uhr die Ortsverbindungsstraße (MSP 32) von Michelrieth in Richtung Rettersheim. Etwa 200 Meter vor Rettersheim kam ihm auf der baulich engen Straße ein Lkw entgegen. Er versuchte daher äußerst rechts zu fahren und geriet dabei ins Bankett. Daraufhin drehte sich sein Gefährt um 180° und kippte zur Seite auf die Fahrbahn. Der junge Mann konnte sich selbst aus seinem Gefährt befreien und blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme äußerte er sich gegenüber den Polizeibeamten ziemlich verwundert, dass mindestens drei Autos von hinten um sein auf der Straße liegendes Fahrzeug herumgefahren seien, als er noch dabei war, aus dem umgekippten „Dreirad“ zu klettern. Niemand hätte angehalten und ihm Hilfe angeboten. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 € angegeben. Dem entgegenkommenden Lkw-Fahrer ist keine Beteiligung am Unfall anzulasten.

Unfallflucht aufgeklärt - Autofahrerin alkoholisiert

Marktheidenfeld. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht am Mittwoch aufgeklärt werden. So wurde gegen18:15 Uhr beobachtet, wie die zunächst unbekannte Fahrerin eines Audi Q3 beim Ausparken aus einer Parklücke in der Georg-Mayr-Straße eine neben ihr stehenden Toyota Yaris touchierte und anschließend wegfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die daraufhin alarmierte Polizeistreife konnte den Halter des Toyotas ausfindig machen und ihn über den Sachstand informieren. Im Anschluss wurde die Halteranschrift des Audi Q3 von den Polizisten aufgesucht. Der Wagen stand im Carport und die Fahrerin schlief auf dem Fahrersitz im Auto. Nachdem die Dame geweckt wurde, stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Auch ein passender Sachschaden konnte am Audi festgestellt werden. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,94 Promille aufzeigte, wurde die Frau zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen, welche sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit 1500 € beziffert.

Altreifen entsorgt

Kreuzwertheim. Mehrere alte Reifen wurden am Mittwoch illegal entsorgt. Der Ablageort befindet sich auf einem Feldweg etwa 20 Meter nördlich der Kreisstraße MSP 35 kurz vor Unterwittbach. Es handelt sich um Auto- und Motorradreifen, welche eher untypisch mit Kennzeichen (aus dem Miltenberger Raum) beschriftet waren. Erste Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld ergaben, dass zumindest der Halter eines verwendeten Kfz-Kennzeichen seit längerer Zeit im Ausland lebt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld