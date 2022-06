Der Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Fox vom Kreisel Weiberhöfe in Richtung Laufach auf der B26 unterwegs, als er auf der Höhe der Tierarztpraxis am Ortseingang Laufach aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, mit seinem Fox durch ein Gebüsch rutschte und frontal mit einem Baum kollidierte. Nach dem ersten Aufprall wurde der Fox nochmals seitlich gegen einen weiteren Baum geschleudert. Dabei wurde der junge Mann in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Bis die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich Ersthelfer bereits vorbildlich um den verletzten gekümmert. Mit Hydraulischem Rettungsgerät konnte die Feuerwehr Laufach den Mann aus den Autowrack befreien.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Unfall bei Laufach – Mann schwer verletzt

Bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße bis 10.45 Uhr im Abschnitt Laufach bis Kreisel Weiberhöfe voll gesperrt. Der völlig zerstörte VW Fox musste abgeschleppt werden. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 06021/8570 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler/Polizei Unterfranken