Gegen 18.00 Uhr befuhr der Fahrer eines Peugeot mit Anhänger die Kreisstraße talwärts von Michelrieth kommend in Richtung Fechermühle. Auf der stark abschüssigen Strecke brach plötzlich der mit Steinplatten beladene Anhänger aus. Dadurch wurde das Gespann zunächst nach rechts auf das Bankett gedrückt und beschädigte einen Leitpfosten. Danach geriet das Gespann außer Kontrolle und kollidierte auf dem Gegenfahrstreifen mit einem Motorradfahrer, der in diesem Augenblick in Richtung Michelrieth unterwegs war. Der Motorradfahrer trug bei dem Zusammenstoß zahlreiche Brüche an Armen und Beinen davon. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg gebracht. Laut Notarzt bestand keine unmittelbare Lebensgefahr. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wird geprüft, ob der Anhänger überladen war oder die Ladung mangelhaft gesichert wurde. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen der Polizei an den beiden beteiligten Fahrzeugen auf rund 20.000 €.



Rauschgift gefunden

Triefenstein. Beim Ausräumen einer Wohnung, die bis vor kurzem von einem polizeilicher bekannter Mann bewohnte wurde am Dienstagvormittag eine geringe Menge Amphetamin entdeckt und von der Polizei sichergestellt. Der bisherige Wohnungsinhaber sitzt aktuell eine Haftstrafe ab. Nun bekommt er erneut eine Strafanzeige.

Marktheidenfeld. Auf dem Parkplatz an der Außenstelle des Gesundheitsamtes in der Baumhofstraße wurde am Dienstag, in der Zeit von 07:40 bis 18:20 Uhr, ein VW Golf am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 €. Die Polizei konnte zwar Spuren sichern, hat aber bislang noch keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Der Schaden ist vermutlich beim Rückwärtsausparken entstanden.

Unfall mit Personenschaden

Marktheidenfeld. Fehlerhaftes Überholen führte am Dienstagvormittag, gegen 07.00 Uhr, in der Eltertstraße zu einer Karambolage mit zwei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines BMW versuchte an einem vorausfahrenden Fahrzeug vorbeizufahren und hatte dabei übersehen, dass der Fahrer nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Das Fahrmanöver war durch den Blinker angezeigt worden. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Aufprall leicht und klagte über Rückenschmerzen. Die Sachschäden belaufen sich an den Fahrzeugen auf rund 6000 €.

Reifen an Rollator plattgestochen

Marktheidenfeld. Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Marktheidenfeld aufgrund einer Anzeige. Demnach wurden an einem Rollator eines 90jährigen Rentners zwei Reifen plattgestochen. Die Gehhilfe stand im Hausgang des Anwesens Sudetenstraße 17. Nach ersten Ermittlungen hat sich die Tat am vergangenen Wochenende ereignet. Die Schadenshöhe wird auf rund 100 beziffert.

Dank an einen ehrlicher Finder

Glasofen. Ein 60-jähriger Mann aus Lohr fand am Dienstagmittag auf dem Kulturwanderweg bei Glasofen einen Geldbeutel samt Inhalt. Diesen gab er prompt bei der Polizei in Marktheidenfeld ab. Der glückliche Besitzer, ein Marktheidenfelder, konnte die rund 50 € Bargeld zusammen mit diversen Kreditkarten und Ausweisen bei der Dienststelle abholen. Er war bereits auf der Suche nach dem Geldbeutel gewesen, den er beim Radfahren verloren hatte.

