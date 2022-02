Unfall bei Hofstetten - Baum auf der Kreisstraße 11

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der Kreisstraße 11 zwischen Lohr-Steinbach und Hofstetten zu einem Verkehrsunfall wegen einem entwurzelten Baum. Vermutlich aufgrund des starken Regens und starker Windböen entwurzelte gegen 22.30 Uhr am Fahrbahnrand eine Lärche und fiel über die komplette Fahrbahn. Ein 53jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Hofstetten und erkannte den Baum anscheinend zu spät. Er fuhr gegen den Baumstamm, wodurch seine Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 Euro beziffert.

Durch die Feuerwehr Lohr-Halsbach wurde der Baumstamm anschließend beseitigt. Die dortige Leitplanke wurde wurde ebenfalls durch den Baum erheblich beschädigt.

Fahrfehler - Transporter landet im Graben bei Partenstein

Lohr/Partenstein. Ein 31jähriger Pkw-Fahrer kam mit seinem VW-Transporter auf der Bundesstraße 276 zwischen Lohr am Main und Partenstein am Donnerstag gegen 09.15 Uhr durch einen Fahrfehler auf das rechte Straßenbankett. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und er beschädigte zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. A seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.