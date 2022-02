Unfall bei Frammersbach: Frau in Auto überschlagen

Laut Polizei kam die 20-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Wagen auf der B276 zwischen Kempfenbrunn und Frammersbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einer angrenzenden Wiese liegen.

Die junge Fahrerin wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Eine vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerin verständigte kurz darauf die Rettungskräfte. Die 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Daneben waren Kräfte der Feuerwehr Frammersbach und der Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Am Fahrzeug entstand offenbar Totalschaden. Das Wrack wurde noch am Abend durch einen Abschleppdienst geborgen.

Unfallflucht in Lohr

Lohr. Am Montagvormittag gegen 10 Uhr hat eine 84-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Kupsch-Marktes in der Jahnstraße in Lohr einen geparkten Seat angefahren und beschädigt. So berichtet das die Polizei. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Streife der Lohrer Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Im Zuge dieser Ermittlungen haben Beamte recht schnell die 84-Jährige als Fahrerin ausgemacht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.

Zwei Laster prallen bei Neustadt zusammen - Zeugen gesucht!

Neustadt am Main. Am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Neustadt am Main und Hafenlohr zu einem Zusammenstoß zweier Laster im Begegnungsverkehr. Bei beiden Zugfahrzeugen wurden offenbar die Außenspiegel beschädigt. Einer der Beteiligten setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Lohr fort, ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, so die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Lastwagen um ein Zugfahrzeug der Marke Scania gehandelt haben. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Lohr um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum Fahrer des flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.

Polizei Lohr/kick