Unfall bei Dammbach: Zwei Verletzte

Kurz vor 15.30 Uhr war eine 34-jährige Toyota-Fahrerin auf der Staatstraße 2317 von Rohrbrunn kommend in Richtung Dammbach unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie auf der nassen Fahrbahn nach rechts in Bankett, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, dreht sich und prallte auf der Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden VW Passat. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Unfallverursacherin als auch der Passat-Fahrer zum Teil schwer verletzt. Sie mussten nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Dammbach sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbah und sperrte die Straße. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tauend Euro. Die Staatsstraße war rund eine Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung einspurig vorbeifließen.

mkl/Ralf Hettler