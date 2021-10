Unfall bei Babenhausen: Zwei Personen im Krankenhaus

Die Fahrerin eines BMW war auf einen Mitsubishi aufgefahren, der vermutlich im Begriff war, in einen Feldweg einzubiegen. Die Fahrerin des BMW wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Mitsubishi saßen drei Personen, darunter ein Kind, dass zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden anderen Insassen blieben unverletzt.

Die Feuerwehren Babenhausen und Langstadt wurden um 14.07 Uhr zunächst zu einem Unfall mit eingeklemmten Personen alarmiert, was sich jedoch glücklicherweise als nicht richtig herausstellte. Vor Ort unterstütze die Feuerwehr bei der Versorgung der Insassen und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf. Die L3065 war für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

mkl/Armin Lerch