Unfall bei Aschaffenburg-Gailbach: Auto prallt in Böschung und kippt um

Kurz nach 14.30 Uhr war die Nissan-Fahrerin von Aschaffenburg kommend in Richtung Gailbach unterwegs, als sie kurz vor dem Ortseingang nach rechts in den Grünstreifen abkam. Anschließend querte ihr Wagen die komplette Fahrbahn, prallte in eine Böschung und kippte schließlich auf die Seite.

Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Fahrerin mithilfe von Ersthelfern das Fahrzeug verlassen. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieb aber augenscheinlich unverletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der ständigen Wache und des Löschzugs Gailbach im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, die Fahrbahn zu reinigen, und den Verkehr zu regeln.

Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bezüglich des Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

rah/kick