Unfall bei Arnstein: Fahrer verliert Kontrolle und schleudert auf Gegenfahrbahn

Am Montag um 08:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Ford Galaxy die Staatsstraße 2294 von Gramschatz in Richtung Arnstein. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende 45-jährige Fahrer eines BMW konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollision mit einem Gesamtschaden von 10.000,- Euro. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen, die Insassen wurden nicht verletzt.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Karlstadt. Am Montag zwischen 14:20 Uhr und 14:55 Uhr wurde der in der Arnsteiner Straße ortsauswärts geparkte Opel Crossland durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der linke Außenspiegel war umgeklappt, weiterhin waren frische Streifschäden an der vorderen, linken Fahrzeugseite erkennbar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 6.000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.