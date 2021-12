Unfall bei Altfeld - Autofahrer angetrunken

Zum Glück ohne Verletzte, aber mit 3000 € Sachschaden, verlief am Sonntag eine Vorfahrtsmissachtung mit einem alkoholisierten Autofahrer. Ein 41Jähriger fuhr mit seinem Toyota gegen 17:55 Uhr von der BAB A 3 aus Richtung Würzburg kommend ab und übersah an der Einmündung mit der Bundesstraße 8 einen in Richtung Marktheidenfeld fahrenden Kia Sorrento. Dessen 36-jähriger Fahrer wich noch nach links aus, konnte aber eine Berührung beider Fahrzeuge nicht verhindern.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Toyota-Fahrer sichtlich alkoholisiert war. Nachdem ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, da auch die Beifahrerin stark unter Alkoholeinfluss stand. Nach Durchführung der Blutentnahme und der polizeilichen Maßnahmen konnte der Unfallverursacher die Dienststelle wieder verlassen. Eine Anzeige folgt.