Unfall auf Staatstraße 2312 bei Hessenthal

Kurz nach 8 Uhr war die 59-jährige auf der Staatsstraße 2312 von Hessenthal in Richtung Bessenbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mitsubishi fuhr in ein Waldstück und landete etwa zehn Meter abseits der Straße zwischen Bäumen auf der Seite.

Feuerwehr befreit Fahrerin aus Auto

Die Fahrerin war im Auto eingeschlossen. Durch die Feuerwehr musste die Frontscheibe entfernt werden, um sie zu befreien. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen kam sie mit leichten Verletzungen davon. Neben der Feuerwehr des Rettungsdiensts und der Polizei waren auch die „Helfer vor Ort“ aus Hainbuchental an der Unfallstelle, um bei der Verletztenversorgung zu unterstützen.

Die Staatsstraße war kurzzeitig komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.