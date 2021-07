Unfall auf Speichenbachtrail in Alzenau - E-Bike-Fahrer verletzt

Alzenau. Gestern zwischen 07:30 Uhr und 11:10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter in der Daimlerstraße gegen den rechten hinteren Kotflügel eines auf dem Toom-Parkplatz geparkten Kleintransporters. Am Kleintransporter entsandt dadurch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Scheibe an Mömbiser Bushäuschen eingeworfen - Polizei fasst zwei Jugendliche

Mömbris. Gestern gegen 19:30 Uhr schlugen ein 17 und ein 18 Jähriger eine Glasscheibe des Bushaltestellenhäuschens in der Klingerstraße ein. Ein 56 Jähriger sah dies und verständigte direkt die Polizei. Aufgrund der guten Beschreibung der Täter und der direkten Verständigung konnten diese bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung vorläufig festgenommen werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Wildunfall bei Huckelheim

Westerngrund-Huckelheim. Heute Morgen gegen 06:00 Uhr stieß 36 jähriger Skodafahrer auf seinem Weg von Huckelheim in Richtung Geiselbach mit einer Wildsau zusammen. Am Skoda wurde die linke vordere Front stark beschädigt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau