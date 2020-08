Unfall auf regennasser Fahrbahn bei Walldürn: Totalschaden

Am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Peugeot die Staatsstraße 2309, von Miltenberg in Richtung Walldürn. Nach einer langgezogenen Linkskurve brach das Heck des Wagens auf regennasser Fahrbahn aus, woraufhin dieser ins Schleudern geriet. Das Auto prallte in den Graben und beschädigte hier zwei Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden, da an diesem ein Totalschaden entstand. Der Sachschaden wird auf ca. 8300 Euro geschätzt.