Der Mann fuhr mit seinem Audi gegen 11.30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes und hat dort wohl Gas und Bremse verwechselt, so dass er sein Auto in das Heck eines anderen Audis steuerte, in den eine Frau gerade ihre Einkäufe eingeräumt hatte. Durch den Aufprall wurde der parkende Audi gegen einen Renault geschoben, wodurch die Frau zwischenzeitlich zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt war. Während das Kleinkind, das in dem angefahrenen Audi saß, mit dem Schrecken davon kam, musste die Frau nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, wurde aber wohl nur leichtverletzt und hatte sich zuvor vor dem Eintreffen der Rettungskräfte noch selbst befreien können.

Der Unfallverursacher demolierte beim Zurücksetzen seines Autos noch einen Opel, so dass sich der Sachschaden an den insgesamt vier betroffenen Autos mehrere zehntausen Euro betragen dürfte. Die Feuerwehr Aschaffenburg beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

rah/grr