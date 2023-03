Unfall auf Lohrer Südtangente: Zwei Verletzte

Der Fahrer eines Audi befuhr die Westtangente und wollte an der Einmündung zur Südtangente nach rechts in Richtung Rodenbach abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Daimler, welcher die Südtangente in Richtung Rodenbach befuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Südtangente musste für die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für circa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Neben der Polizei und Rettungsdienst, war die Feuerwehr Lohr im Einsatz.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr. Am Mittwochnachmittag unterzog eine Streife der Polizei Lohr einen silbernen Peugeot einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten vorlagen. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den 30 Jahre alten Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Meldungen der Polizei Lohr

Hofeinfahrt der Feuerwehr beschmiert

Marktheidenfeld. Ein derzeit noch Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zum Mittwoch die Mauer an der Hofeinfahrt der Freiwilligen Feuerwehr in der Karbacher Straße mit einem Graffiti-Tag beschmiert. Die Reinigungskosten belaufen sich auf wenige hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann bzw. eine Person in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10 Uhr, dort beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Auffahrunfall

Retzbach. Am Mittwoch musste gegen 16.40 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin auf der Bundessstraße 27 zwischen Retzbach und Thüngersheim auf Höhe eines Parkplatzes verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Zwei ihr nachfolgende Autos hielten hinter dem Fahrzeug an, der dritte nachfolgende Wagen, welcher von einer 43-jährigen Frau gesteuert wurde, fuhr auf das davor anhaltende Auto auf. Durch den Aufprall wurde dieser Wagen noch auf das nächste stehende Auto geschoben. Bei dem Unfall wurden drei der beteiligten Personen in den Fahrzeugen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Thüngen. Durch zwei Zeugen wurde am Mittwoch gegen 10.50 Uhr beobachtet, wie ein 82-jähriger Autofahrer beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Wagen stieß. Der Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter ohne sich um eine Regulierung des entstanden Fremdschadens in Höhe von circa 4000 Euro zu kümmern. Der Fahrer des Autos konnte aufgrund der Zeugenangaben ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen der Unfallflucht zu.

Parkrempler

Karlburg. Bei rückwärts Rangieren touchierte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges einen geparkten Wagen, wobei an diesem Auto ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro entstand.

Eußenheim. Ein 31-jähriger Autofahrer blieb beim rückwärts Rangieren mit seinem Wagen am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Eußenheim an einem Gartenzaun hängen. Dabei entstand an dem Zaun ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. An dem Auto wurde bei dem Unfall auch eine Felge beschädigt, weshalb das Fahrzeug, an dem der entstandene Schaden mit circa 2500 Euro beziffert wurde, nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Mannes, welcher am Mittwoch gegen 13.50 Uhr mit einem versicherungspflichtigen E-Scooter in der Würzburger Straße in Karlstadt fuhr, stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug ungültig war. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt. Am Mittwoch wurde gegen 8.45 Uhr im Baggertsweg in Karlstadt ein 18-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Auf Nachfrage räumte dieser dann auch ein am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Metallpfosten touchiert

Gemünden. Am Donnerstag gegen 7.10 Uhr touchierte der Fahrer eines Lasters im Hofweg einen Metallpfosten. Aufgrund dessen wurden Stromkabel, welche zum Kindergartencontainer führten, abgerissen. Der Fahrer stieg zwar kurz aus, ließ die Kabel jedoch am Boden liegen und fuhr anschließend weiter. Eine aufmerksame Zeugin teilte den Vorfall der Polizei mit, so dass kurzfristig die Energieversorgung bzw. die Stadt Gemünden verständigt werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wildunfälle

Gemünden-Hofstetten. Am Mittwoch gegen 22.25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autofahrer von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Hofstetten, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erfasste das Tier. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Burgsinn. Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Fahrtrichtung Burgsinn. Dabei sprang ein Reh auf die Straße und wurde von seinem Mercedes frontal erfasst und getötet. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro beziffert.

Auto übersehen

Gemünden. Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr wollte eine 23-jährige VW-Fahrerin vom Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen von hinten kommenden Mazda und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Außenspiegel touchiert

Gemünden. Am Mittwoch gegen 10.35 Uhr befuhr eine 61-jährige Opel-Fahrerin die Friedenstraße. Hierbei touchierte sie beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Mercedes Sprinter. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.650 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden