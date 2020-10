Unfall auf Kreuzung in Mühlbach

Zum Zusammenstoß eines Kleinwagens der Marke Aixam mit einem Auto kam es am Dienstag gegen 07:15 Uhr in Mühlbach, an der Einmündung der Martellstraße in die Brückenstraße. Die 16-jährige Fahrerin des Kleinwagens übersah dort von der Martellstraße kommend das Auto eines 46-jährigen Mannes, der von Karlburg kommend auf die Mainbrücke in Richtung Karlstadt fahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8000.- Euro.

Radfahrer bei Sturz in Karlstadt leicht verletzt

Ein 16-jähriger kam am Montag gegen 13:15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Johann-Korb-Str. in Karlstadt, beim Versuch auf den Gehweg zu fahren, zu Fall. Der Radfahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, musste mit mehreren Platzwunden am Kopf in eine Klinik gebracht werden.

stru/Polizei Karlstadt