Unfall auf glatter Straße bei Bischbrunn - Mann leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr hatte ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2312 bei Bischbrunn in Fahrtrichtung Marktheidenfeld befahren. Aufgrund von plötzlich auftretender Eisglätte wollte der Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren und verlor hierbei die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen kam dadurch von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 57-jährige wurde bei dem Unfall jedoch lediglich leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Fahrraddiebstahl in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Am Freitag wurde im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 14.00 Uhr ein E-Bike im Wert von ca. 3200 Euro entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-graues High Bike, welches auf einem Firmenparkplatz in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße abgestellt war. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Regenfallrohr in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld. Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand an einem Regenfallrohr an einem Gebäude am Adenauerplatz. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass Jugendliche gegen 15.15 Uhr mutwillig gegen das Rohr getreten und dieses beschädigt hatten. Es soll sich hierbei um eine Gruppe von fünf Jugendlichen gehandelt haben.

Heckscheibe an Geländewagen in Bischbrunn eingeschlagen

Bischbrunn. Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand an einem Geländefahrzeug, welches in der Grundstraße in Oberndorf abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde von einem unbekannten Täter die Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war am Freitag den ganzen Tag bis 22.30 Uhr in der Grundstraße geparkt. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.