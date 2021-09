Auf der L3116 sind am späten Montagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Segula (Opel)-Testgeländes. Nach ersten Angaben unseres Reporters befanden sich in den beiden Unfallwagen insgesamt sieben Personen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Armin Lerch