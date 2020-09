Unfall auf der Kreuzung - Auto prallt gegen Straßenbahn

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 8.10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Talavera. Ein 52-Jähriger Fahrzeugführer wollte die dortige Kreuzung in Richtung Dreikronenstraße überqueren. Hierbei kollidierte er mit einer anfahrenden Straßenbahn. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt mit 35 Personen besetzt, von denen keiner verletzt wurde. Durch die Berufsfeuerwehr Würzburg wurde die Fahrbahn gesperrt und der Verkehr umgeleitet, sodass der Wagengeborgen werden konnte. Der Unfallhergang wird mit Hilfe einer Ampelauswertung rekonstruiert. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unbekannte stehlen Kleidungsstücke - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Schönbornstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten zwei bislang unbekannte Täter aus einem dortigen Bekleidungsgeschäft mehrere Herrenoberbekleidungsstücke. Durch ein Ablenkungsmanöver des einen Täters konnte ein anderer Täter in der Umkleidekabine Diebesgut im Warenwert von 610 Euro erlangen. Nachdem sie durch eine Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Herzogengasse. Anschließend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolgslos.

Über die Beschreibung der Personen ist folgendes bekannt:

- zweimal männlich, ca. 170 cm groß und 30 Jahre alt

- ein Täter war schlank der andere kräftig

- die Männer waren schwarz gekleidet

- ein breiter dunkler Rucksack wurde mitgeführt

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Diebe geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/ZELLERAU. Im Laufe des Mittwochmorgens, von 00:30 Uhr bis 07:15 Uhr, wurde ein Pkw in der Fasbenderstraße beschädigt. Der schwarze Seat des Würzburgers war innerhalb dieses Zeitraumes ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Bei Rückkehr musste der Eigentümer feststelle, dass der Lack der Fahrerseite verkratzt worden war. Der unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Laptop aus Satteltasche gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochabend zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr wurde der Laptop einer Würzburgerin aus der Satteltasche ihres Fahrrades gestohlen. Die 23-Jährige stellte ihr Fahrrad mit samt Satteltasche vor einem Drogeriemarkt am Dominikanerplatz ab. Nachdem sie von ihrem Einkauf zurückgekommen war, musste sie den Diebstahl ihres Laptops feststellen. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jegliche Spur.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg