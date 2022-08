Unfall auf der B469: Fünf Verletzte

Gegen 10.30 Uhr wollte ein VW-Fahrer aus Richtung des Waldhauses kommend die B426 in Richtung Obernburg queren und weiter auf die Eisenbacher Straße (B426) einfahren. Dabei übersah er vermutlich einen bereits auf der B469 befindlichen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch die Kollision kam der Skoda nach rechts ab und prallte in einen Mercedes, der in der Einmündung wartete.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen der drei Fahrzeuge leicht verletzt und mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Alle drei Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Feuerwehr Obernburg war zur Unterstützung an dem Einsatz beteiligt. Bis zur abschließenden Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

AMORBACH. Am Samstagmorgen kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes, bei der ein geparkter schwarzer Audi A6 beschädigt wurde.

Der Fahrer des Audis hatte sein Auto auf dem Supermarktparkplatz in der Straße „Krummwiese" um 09.00 Uhr für die Dauer seines Einkaufs abgestellt. Bei der Rückkehr um 09.10 Uhr bemerkte er eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links. Ein Verursacher hatte sich nicht bemerkbar gemacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

mkl/Polizei Unterfranken