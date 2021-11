Unfall auf der B469 bei Großwallstadt

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer an der Anschlussstelle Großwallstadt auf die Bundesstraße in Richtung Miltenberg auf. Dabei stieß er vermutlich mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lastwagen zusammen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke.

Der Lastwagenfahrer hatte noch versucht, dem Audi auszuweichen und kollidierte dabei mit einem Opel, der ebenfalls mit der Leitplanke zusammenstieß.

Glück im Unglück hatten die Insassen aller drei Fahrzeuge: verletzt wurde niemand. Während der Lastwagen seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, mussten der Audi und der Opel abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere Tausend Euro summieren dürfte.

Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler