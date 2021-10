Aschaffenburger Adenauerbrücke: Lasterfahrer übersieht Peugeot

Gegen 11.30 Uhr war ein 34-jähriger Lasterfahrer mit seinem Sattelzug auf der Adenauerbrücke Richtung Damm unterwegs. Als er von der linken auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah er vermutlich einen dort fahrenden Peugeot und kollidiert mit ihm.

Durch das Touchieren verlor der Peugeot-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mittelabtrennung, überschlug sich und landete auf dem Dach am Rande der Gegenfahrbahn. Sowohl der Peugeot-Fahrer als auch seine Mitfahrerin konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen, sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieben aber augenscheinlich unverletzt. Während der Lkw seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, entstand am Peugeot wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, was zu Staus in beiden Richtungen führte.

mkl/Ralf Hettler