Unfall auf der A45: Seitlicher auf rechter und linker Fahrspur zusammengestoßen

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt zum Unfallhergang und sucht nun Zeugen.

Zwischen einem sich auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Aschaffenburg befindlichen VW Crafter und einem sich in gleiche Richtung bewegenden VW Passat, der sich auf der linken Fahrspur befunden hatte, kam es um kurz nach 14.00 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Der genaue Unfallhergang ist unterdessen noch unklar.

Die Verkehrspolizei hofft hierbei nun auf Zeugen des Unfalls.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

mkl/Polizei Unterfranken